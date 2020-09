Polícia Federal deflagra ação contra fraudes no Ibama

Nesta terça-feira (15), a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar fraudes no sistema do Ibama. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis teria sido alvo de estelionatários.

Os criminosos alteravam informações nos sistemas para beneficiar donos de terras e empresários, segundo a investigação policial. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão.

As buscas acontecem em diversos estados, já que as fraudes seriam feitas através de servidores público que trabalham no órgão. Os estados com mandados cumpridos são: Goiás, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Estelionatários entravam no sistema através de acessos de funcionários para liberar acesso a regiões interditadas da Amazônia Legal. A polícia estima que o prejuízo público seja de R$ 150 milhões para a União.