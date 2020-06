PF deflagra segunda fase de operação que investiga fraudes na compra de respiradores no Pará e mira secretário de Saúde

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (23) a segunda fase da Operação Para Bellum, que investiga fraude na compra de respiradores pelo governo do Pará.

O principal alvo desta fase é o secretário de Saúde do estado, Alberto Beltrame. As buscas da PF se concentram em endereços vinculados a ele nas cidades de Porto Alegre e Xangrilá, ambas no Rio Grande do Sul.

Durante as buscas, os policiais se surpreenderam com a grande quantidade de obras de artes encontradas em um dos endereços vinculados ao secretário. O objetivo desta fase é colher elementos sobre a participação de Beltrame no suposto esquema de compra irregular de respiradores e verificar se seu patrimônio é compatível com seus rendimentos.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão.

Beltrame já havia sido alvo da primeira fase da operação deflagrada no início do mês. Ele é presidente do Conass, instituição que reúne os secretários de saúde de todos os estados brasileiros e que já protagonizou alguns embates com o Ministério Da Saúde sobre questões relacionadas ao combate do coronavírus.

A coluna tentou contato com Beltrame e o governo do Pará mas ainda não teve retorno.