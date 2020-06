Polícia Federal faz operação Solércia para investigar alimentação escolar do Pará

Contrato de de quase R$ 74 milhões, para compra de cestas alimentares, é alvo de mandados de busca e apreensão, no Pará e em São Paulo

A Polícia Federal investiga eventuais fraudes num contrato de R$73.928.946,00, celebrado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), para aquisição de cestas de alimentação escolar para toda a rede estadual de ensino. O que seria uma medida de enfrentamento à pandemia de covid-19 passou a ser investivado pela PF durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), em Belém.

A operação Solércia tem objetivo de cumprir 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e São Paulo. Contou com a participação de 80 (oitenta) Policiais Federais, além do apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal do Brasil. Os crimes em apuração são de associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica e crimes previstos na lei de licitações.

Durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu indícios da existência de várias empresas — incluindo a empresa vencedora do contrato das cestas básicas — que estavam em nome de pessoas física. No entanto, pertenciam, de fato, a empresários que são proprietários de uma grande rede supermercado e magazine no Pará.

A investigação detectou que as empresas estavam em nomes de terceiros desde o momento que foram constituídas. Foram realizados diversos contratos com o Governo do Estado do Pará, sempre vencendo licitações, especialmente na área da saúde. Mais especificamente, mais especificamente, em contratos celebrados com o Hospital Regional de Salinópolis.