Polícia Federal prende dois em Marabá por tráfico de drogas pelos Correios

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (09), a segunda fase da Operação “Malinoais”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico ilícito de entorpecentes em âmbito interestadual. Foram expedidos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Federal, duas pessoas foram presas e uma terceira é considerada foragida. O policias apreenderam mídias e celulares usados pelos criminosos.

A Polícia Federal informa que o grupo atuava recebendo de outros Estados, entorpecentes e substâncias para o refino por meio dos Correios. Após o recebimento e processamento das drogas, a comercialização era feita em Marabá.

Ainda segundo a PF, as investigações começaram no início deste ano, após a apreensão de meio quilo de substância utilizada para o refino de cocaína e a prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo criminoso. Os detidos irão responder por tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, previsto nos artigos 33 e 35 da lei n° 11.343/06, com penas podendo chegar a até 30 anos de reclusão.

Por: Tina Santos-com informações da Polícia Federal