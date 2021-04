Polícia Federal prende mulher envolvida em organização criminosa que falsificava dinheiro em Belém

A Polícia Federal do Pará realizou na terça-feira uma a operação Rebote Fakes, deflagrada em âmbito nacional para investigar casos de falsificação de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, seis policiais federais realizaram a prisão em flagrante de uma mulher pelo crime de moeda falsa, na região metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos estariam falsificando dinheiro e enviando as cédulas falsas para várias partes do território nacional. A polícia continuam investigando outros envolvidos no caso para serem indiciados, podendo responder por delitos que somados podem chegam a 20 anos de prisão.