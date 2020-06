Polícia Federal realiza operação no combate ao tráfico de drogas em Ananindeua

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil, deflagrou na manhã desta quarta-feira (24) a operação “Fatum Est Ananim”, com o objetivo de apurar possíveis pontos de tráfico de drogas. No total estão sendo cumpridos 16 mandatos de busca e apreensão no município de Ananindeua. Duas pessoas já foram presas.

De acordo com a PF, as buscas estão concentradas nos bairros do Paar e 40 horas. Por meio de troca de informações entre as forças policiais, levantamentos de campo e outras diligências, foi verificado indícios que nos locais das buscas há o comércio ilícito de entorpecentes.

Ainda segundo a PF, a ação faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública que concentra suas ações na cidade de Ananindeua. E marca a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que ocorre no período de 22 a 28 de junho.