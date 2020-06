Polícia identifica novos quatro pontos de desmatamento ilegal na região de Uruará

Locais totalizam 764,09 Hectares de devastação da floresta

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) identificou, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), novos quatro pontos de desmatamento ilegal na região de Uruará. A ação aconteceu na última segunda-feira (15) e foi uma continuação da operação ‘Amazônia viva’, da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas.

A equipe de policiais foi coordenada Pelo delegado Tarsio Martins, pelo fiscal David e pelo sargento Salgado. Foi composta, ainda, por servidores da Polícia Civil do Estado, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Polícia Militar.

De acordo com a PCPA, os quatro novos pontos de desmatamento totalizam 764,09 Hectares de devastação da floresta. Em um dos pontos encontrados foi possível identificar, ainda, o deslocamento de uma pick-up que fez manobra brusca em uma das vicinais que liga a rodovia Transuruará.

“A fim de fazer busca pessoal nos homens a bordo do veículo, uma equipe ficou em um local estratégico da vicinal enquanto outra seguiu até confirmar in loco o desmatamento verificado via satélite. Foi abordado um veículo com trabalhadores rurais, os quais levaram a equipe até uma propriedade rural denominada Fazenda Ponta Negra, onde foi constatado pelo engenheiro responsável pelo georeferenciamento da SEMAS que a área estava embargada pelo IBAMA por desmatamento ilegal desde o ano de 2016”, informou a PC.

Duas colhetadeiras, uma plantação de milho de cerca de 90 hectares, a sede da fazenda com diversos trabalhadores rurais e uma área de pecuária com cerca de 2000 reses foram localizadas na área em questão. As informações sobre os locais foram repassadas pelo gerente da fazenda, de iniciais W.R.S, e pelo responsável pelas máquinas, de iniciais J.A.O DE C.

Um boletim de ocorrência foi lavrado contra os envolvidos e eles devem prestar depoimento na próxima sexta-feira (19) na unidade policial da região de Uruará.