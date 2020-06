Polícia investiga acidente doméstico envolvendo namorado da mãe de Neymar

A Polícia Civil de Santos está investigando um suposto acidente doméstico que envolve o namorado da mãe do craque Neymar, informou o órgão neste domingo.

Segundo informações das autoridades, o modelo Tiago Ramos, 22 anos, foi hospitalizado na terça-feira após sofrer ferimentos no braço na casa de sua namorada em Santos, Nadine Gonçalves, mãe do astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

Nadine e Tiago compareceram na sexta-feira na sede da polícia para prestar depoimento, confirmou a assessoria de Neymar.

“Os dois foram juntos ontem ao 3º Distrito de Santos, foram ouvidos pela Dra. Edna Pacheco e esclareceram que não houve qualquer agressão, apenas um acidente doméstico que machucou bastante o braço do Tiago, que segue em recuperação. Os dois estão bem e seguem suas rotinas de isolamento social”, diz o comunicado do jogador.

O portal de notícias G1 informou que “testemunhas, como os vizinhos que relataram ter ouvido gritos durante uma suposta briga entre Tiago e Nadine, devem ser ouvidos nos próximos dias”, acrescentando que o modelo teria confirmado aos amigos que houve uma discussão, mas que os ferimentos foram resultado de um acidente.