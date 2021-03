Polícia localiza corpo de jovem que teve o assassinato filmado em Igarapé-Miri

A Polícia Civil localizou na quinta-feira (25) o corpo da jovem moradora de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, que foi executada a tiro e teve o assassinato filmado e divulgado nas redes sociais. O corpo foi localizado no bairro onde ocorreu o crime. Equipes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves estiveram no local.

Adriana Miranda Paz, de 21 anos, desapareceu no dia 20 de março. Dias depois, um vídeo que mostra a jovem em conversa com os executores e outro que mostra o assassinato dela começaram a circular na internet.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a execução da jovem de 21 anos. Ainda não há informações sobre a circunstância e a motivação do crime.

Informações que possam ajudar a Polícia a desvendar o caso podem ser repassadas pelo número 181, de forma sigilosa.