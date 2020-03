Polícia Militar apreende armas, entorpecentes e prende dupla no município de Placas

A ‘Operação PA-151 Segura’, que iniciou em Fevereiro, realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Pará, tem intensificado o policiamento e a fiscalização de veículos no trecho da Rodovia PA-151 que vai de Igarapé-Miri até o rio Meruú, nordeste do Estado.

Cerca de 15 policiais da unidade e um cão farejador atuam diariamente nos postos de policiamento rodoviário, reforçando a fiscalização na rodovia. A operação realiza ações de patrulhamento motorizado, revistas em veículos e bloqueios utilizando cães farejadores com o objetivo de garantir a segurança das rodovias paraenses.

Todas as ações são realizadas em acordo com o planejamento estratégico realizado com base em estatísticas do sistema de segurança pública.

Por: Talissa Fernandes – VC PM

Revisão: Edson Costa – CB PM