Polícia Militar reforça a segurança durante feriado prolongado em Bragança

A Polícia Militar do Estado realiza, entre os dias 21 e 26 deste mês, a Operação “Carnaval Seguro 2020”. A corporação reforçou o policiamento ostensivo em vários municípios da Região Metropolitana de Belém e interior do Estado visando garantir maior segurança aos brincantes durante o feriado prolongado de carnaval.

Em Bragança, nordeste paraense, o 33° Batalhão (33° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional VII, conta com o reforço de 50 policiais militares que foram deslocados de outras unidades para intensificar as ações de segurança pública e defesa social na cidade e nos municípios de Tracuateua, Augusto Corrêa e Viseu.

A “Pérola do Caeté”, como é popularmente conhecido o município bragantino, é um dos principais pontos turísticos durante o período de carnaval. A cidade é um dos locais que receberam reforço especial de agentes de segurança pública, que atuarão de forma integrada, em função do movimento expressivo registrado nesse período do ano.

Salinópolis, Castanhal, Vigia, Curuçá, Bragança, Cametá, Abaetetuba, Marabá, Parauapebas e os distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci, em Belém também receberam reforço policial de outras unidades para garantir tranquilidade e maior segurança aos foliões e aos moradores locais.

O sub-comandante do 33°BPM, major Fábio Brito, falou sobre algumas providências tomadas pela PM. “O comandante da unidade reuniu a tropa e esclareceu que estão proibidos a venda e o consumo de bebidas em recipiente de vidro. A Prefeitura Municipal está ciente disso e se prontificou a informar aos comerciantes sobre a determinação. Aos nossos policiais, orientamos a rigorosa fiscalização, a fim de evitar danos maiores. Uma garrafa ou um copo de vidro pode se tornar uma arma durante um desentendimento”, frisou o oficial.

O tenente-coronel Jomires Pires, supervisor-geral do policiamento deste sábado (22), o primeiro dos quatro dias de programação na cidade, falou sobre a distribuição do reforço policial. “Estamos com 42 homens para reforçar ainda mais a ostensividade nos principais locais de concentração de pessoas em Bragança, Augusto Corrêa e Tracuateua. A orientação é para tentar resolver possíveis animosidades por meio do diálogo, caso contrário, contamos com apoio das equipes de área, do Grupamento Tático Operacional e das Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas”, destacou o oficial, que atua no quartel do Comando Geral da PM.

O comandante do 33°BPM, tenente-coronel Márcio Abud, falou sobre as ações da PM para coibir roubos e outros crimes. “O nosso trabalho não se restringe aos locais de shows e apresentação de bandas, vai muito além disso. Concentraremos o reforço vindo de outras unidades nesses locais, distribuiremos as nossas viaturas de área nos grandes corredores da cidade e realizaremos incursão, saturação e operação barreira nas principais vias de acesso ao município”, explicou.

Programação CarnaBragança – Durante o carnaval de Bragança, a maior concentração de pessoas fica na orla da cidade, onde ocorrem as tradicionais marchinhas de carnaval e as apresentações de bandas regionais, e no Centro Cultural Antônio Bordalo, além de bandas e cantores regionais, haverá também, a escolha do ‘Rei Momo’, ‘Musa Gay’ e ‘Musa do Carnaval’.

Por: Josuelton Chagas – CB PM