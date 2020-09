Polícia prende 19 integrantes de facções criminosas suspeitos de tráfico de drogas no Pará

Uma pessoa morreu em uma troca de tiros com policiais. Operação também apreendeu celulares dos investigados, armas de fogo e munições.

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (18) 19 pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas nas cidades de Concórdia do Pará e Tomé-Açu, nordeste do Pará. Segundo as investigações, os suspeitos fazem parte de facções criminosas que comandam o crime organizado no estado. Durante a operação, uma pessoa morreu em uma troca de tiros com policiais.

Segundo a Polícia Civil, a operação “Aríete” também cumpriu 23 mandados de busca e apreensão. Mais de 140 agentes participaram da ação.

As investigações levaram os policiais até residências utilizadas como ponto de venda de drogas nos municípios. Em um desses locais, três pessoas foram presas em flagrante. Um quarto suspeito teria morrido após uma troca de tiros com policiais.

De acordo com a polícia, a operação também apreendeu celulares dos investigados, armas de fogo e munições.