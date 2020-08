Polícia prende dois homens suspeitos de participarem de esquema de tráfico de drogas em Trairão, no PA

Foram encontradas 64 petecas de crack, certa quantidade de cocaína e dinheiro em espécie.

Dois homens foram presos na última segunda-feira (24) em Trairão, no sudoeste do estado, suspeitos de participarem de um esquema de tráfico de drogas no município. De acordo com informações do 15º Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos foram presos em flagrante com uma quantia de drogas. Os suspeitos ainda possuíam dinheiro e uma balança de precisão, que foram apreendidos.

Segundo a PM, os agentes realizavam rondas no centro da cidade quando avistaram os dois homens. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram se esconder dentro de um pequeno comércio. Os agentes localizaram o suspeito e fizeram a abordagem. Foram encontradas 64 petecas de crack, certa quantidade de cocaína e dinheiro em espécie.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Seccional de Polícia Civil do município de Trairão, onde foram realizados os procedimentos legais.