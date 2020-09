Polícia prende duas mulheres e desarticula quadrilha de tráfico de drogas em Icoaraci, no Pará

Além das prisões, agentes apreenderam 40 tabletes de maconha.

A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (16) duas mulheres suspeitas de participarem de um esquema de tráfico de drogas no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com a polícia, foram apreendidos 40 tabletes de maconha. Toda a droga encontrada foi apreendida.

Segundo a polícia, o esquema foi descoberto por meio de denúncias anônimas. Os relatos apontavam que uma casa, localizada na travessa Andradas, seria um ponto de venda de drogas.

No local, os agentes encontraram uma mulher, que confessou fazer parte do esquema e apontou onde estava escondida a droga. Segundo ele, o entorpecente teria sido entregue pela irmã. Em seguida ela indicou outro endereço, onde foi encontrada uma outra mulher. No local foram encontrados 39 tabletes de maconha.

As duas foram apresentadas na sede DENARC para a realização dos procedimentos cabíveis.