Polícia prende homem com mais de 200 embalagens de pasta base de cocaína em Icoaraci

Suspeito foi conduzido para a seccional de Icoaraci e deve responder por tráfico de drogas. Material apreendido passará por perícia.

A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (17) um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro do Paracuri II, distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com os agentes, o suspeito possuía 208 embalagens de pasta base de cocaína.

Ainda segundo a polícia, um grupo de militares estava realizando rondas de moto nas proximidades da rua Uxi, quando perceberam um homem com atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, o suspeito fugiu. Após perseguição, os militares conseguiram alcançar o homem, que foi preso em flagrante.

O suspeito foi conduzido para a seccional de Icoaraci e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. O material apreendido também foi levada à seccional e deve ser periciada.