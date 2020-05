Polícia prende homem por descumprir medida protetiva em Goianésia do Pará

Jucenildo de Oliveira, mais conhecido como “Negão” ou “Neném”, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29) pela Polícia Civil, no município de Goianésia do Pará, sudeste do Estado, por descumprir medidas protetivas deferidas pela Justiça à sua ex companheira, Edilene Lima da Silva.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia informando que seu ex-companheiro havia lhe procurado pela manhã, e que estaria lhe importunando. Ela afirmou ainda que essa não seria a primeira vez que o acusado descumpria as medidas protetivas.

Os policiais iniciaram, então, as diligências para encontrar o suspeito, que foi localizado na casa de sua mãe. Os agentes deram voz de prisão ao acusado e, em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Para, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.