Polícia prende homens suspeitos de envolvimento em roubo de agência bancária em Ipixuna do Pará

Prisões foram em cumprimento a um mandado de Justiça. Investigações apontam que os presos teriam dado apoio logístico a quadrilha durante o crime.

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (1º), em Paragominas, sudeste do Pará, dois homens suspeitos de participarem de uma quadrilha que roubou uma agência bancária no município de Ipixuna do Pará. De acordo com a polícia, as prisões foram em cumprimento a um mandado de Justiça. As investigações apontam que os presos teriam dado apoio logístico a quadrilha durante o crime.

Segundo a polícia, o crime ocorreu em janeiro de 2020. Um grupo fortemente armado, composto por pelo menos 18 pessoas, fizeram reféns e explodiram uma agência do banco Bradesco, que fica no centro da cidade. Após o crime, o grupo fugiu pelo ramal “da 13” localizado na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações em busca de envolvidos no crime começaram logo após o crime. Nessas diligências, os agentes descobriram que os dois presos prestaram auxílio logístico aos criminosos antes e depois do crime, emprestando sítios na região para esconderijo. Segundo às investigações, os homens também forneceram alimentação, armamentos e compraram materiais utilizados no crime, para não levantar suspeitas.

Após a prisão, os homens foram levados para a delegacia de Paragominas, onde estão à disposição da justiça.