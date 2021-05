Polícia prende mãe que teve surto psicótico e matou menino de 3 anos

A criança foi encontrada ferida em apartamento e morreu a caminho do hospital

Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Civil prendeu a mãe de Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, que morreu após ter sido encontrado desacordado e com ferimentos pela tia-avó, no apartamento da família. O menino estava ao lado da mãe.

Gael estava em parada cardiorrespiratória quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao apartamento e o levou ao hospital. Enquanto tentavam reanimá-lo, ele não resistiu e morreu.

(Reprodução: Vídeo/Youtube)

A polícia falou que a mãe teve um surto psicótico na segunda-feira (10) e foi encaminhada até um hospital para ser medicada. A suspeita é que ela cometeu as agressões e matou o menino durante o surto. Mais detalhes do depoimento não foi divulgado. Após prestar os esclarecimentos, a mulher de 37 anos foi levada para uma carceragem feminina.

O tio de Gael, Reumir Freitas, comentou sobre os motivos: “Talvez um descontrole emocional, talvez um surto, então fica para os médicos, para profissionais do processo apuraram qual a verdade”, disse.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o menino estava desacordado na cozinha. A criança morava com a mãe, com a tia-avó e a irmã de 13 anos. O caso ocorreu em Bela Vista, no Centro de São Paulo.