Polícia rastreia compradores de celulares roubados e recupera 21 aparelhos em Marabá em setembro

Operação Touch é desenvolvida pela Superintendência Regional da Polícia Civil de Carajás

Desde o começo do mês de setembro, a Polícia Civil do Pará vem botando em prática as ações da “Operação Touch”, para apurar crimes de furtos e roubos de aparelhos celulares em Marabá, município do sudeste paraense. A ação visa combater o roubo de celulares e identificar os autores desses crimes, assim como, responsabilizar os compradores dos objetos roubados, para então devolvê-los às vítimas. Até o momento, 21 aparelhos, de várias marcas e modelos, foram recuperados.

De acordo com o Superintendente Regional de Carajás, delegado Thiago Carneiro, durante as investigações foram utilizadas técnicas modernas para localizar os aparelhos e seus respectivos receptores. “Esta é só a primeira fase da operação, pois queremos dar continuidade ao combate do crime no munícipio, o qual após chegarmos nos autores conseguiremos diminuir essa prática delitiva, enfraquecendo o mercado de vendas de celulares roubados”, destacou o delegado.

Durante as ações, a Polícia Civil recuperou 21 aparelhos celulares e realizou 21 procedimentos de termo de comparecimento espontâneo. Todas as pessoas que estavam com esses aparelhos foram ouvidas e após assinarem o documento, foram liberadas, e devem responder por receptação ilícita, uma vez que eles não adotaram cautelas no momento da aquisição do aparelho.

Segundo a PC, após esses procedimentos instaurados contra os receptores, já foi possível identificar alguns autores do crime de roubos, os quais estão sendo investigados.