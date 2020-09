Policiais são presos por tentar “vender” traficante detido para facção rival

Cinco policiais militares foram presos nesta semana após sequestrar um traficante e tentar vendê-lo a criminosos de uma facção rival em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

De acordo com denúncia do Ministério Público, Jhonatan de Assis Barros da Silva, chamado de “Mete Bala”, foi detido, e em vez de ser levado à delegacia, foi levado, pelos policiais, para um lugar deserto. Chegando lá os policiais fizeram uma chamada de vídeo com traficantes de uma facção rival e pediram R$ 20 mil “pela cabeça da vítima”. Para o azar deles a negociação não foi aceita pelos criminosos.

Jhonatan disse à Corregedoria que os PMs o agrediram e usaram um saco plástico para asfixiá-lo. Ele fez exame de corpo de delito que confrmou as agressões.

O traficante contou que também foi chantageado pelos policiais, que ofereceram a sua liberdade em troca do pagamento de R$ 10 mil. Porém, ele só foi libertado depois de entregar uma pistola aos agentes naquela mesma noite. Depois de tudo isso, o traficante procurou a Corregedoria da PM e denunciou os policiais.

Prisão dos PMs

A prisão dos agentes foi decretada no último dia 27. O cabo Rudson Luiz Cabral Peixoto se entregou na segunda-feira (31). Já o sargento Leandro Silva de Abreu e os cabos Thiago Werheyn Ferreira de Azevedo, Eneas Jeferson Ribeiro Albuquerque e Juliano Carneiro de Souza foram presos nesta quarta-feira (2).

Ainda segundo o Extra, todos integravam o Grupamento de Ações Táticas (GAT) — unidade operacional, responsável pelas operações — do 32º BPM (Macaé) na época do crime.

Em 2018, Jhonatan foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. No último dia 20, ele foi detido com 5,8g de cocaína.