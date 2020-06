Policial é investigado por gravar vídeo exibindo maço de dinheiro dentro de viatura no Pará

Militar foi afastado, segundo a PM.

A Promotoria de Justiça Militar, do Ministério Público do Pará (MPPA), abriu um inquérito para apurar a conduta de um sargento do 27º Batalhão da Polícia Militar. O inquérito tem 40 dias para ser concluído e ser enviado à Justiça Militar.

O policial aparece em um vídeo que circulou nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece dentro de uma viatura e mostra um maço de cédulas, mas não explica a origem do dinheiro.

“Eu tô preocupado, tô sem dinheiro, olha”, diz o policial no vídeo.

As regras da corporação determinam que policiais são proibidos de exibir qualquer tipo de imagem em tom de brincadeira ou enquanto estiverem em serviço.

A PM disse, em nota, que já identificou o militar que aparece no vídeo e que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso.

De acordo com a nota, a corporação informa que afastou o policial do serviço operacional até o final do procedimento e diz que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte de agentes e que preza pela conduta ética.