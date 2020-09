Policial militar suspeito de participar de esquema de revenda ilegal de motos apreendidas é preso

Ele e a irmã foram presos em uma casa em Igarapé-Miri. Além das prisões, polícia apreendeu cinco motos e cerca de R$ 31 mil.

Uma operação da Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (16) dois mandados de prisão preventiva no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. De acordo com a polícia, um dos presos é um policial militar suspeito de revender ilegalmente motos apreendidas. Ele e a irmã, que também faziam parte do esquema, serão investigados.

De acordo com a polícia, a operação foi realizada na residência de um dos suspeitos. Foram apreendidos nove certificados de registros de veículos, um veículo com registro de roubo, cinco motocicletas, além de R$31.105.

O policial militar preso foi autuado por receptação dolosa.