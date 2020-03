Polícias Civil e PM prendem duas mulheres com 53 petecas de crack em Tucuruí

Com mais de 2,2 mil agentes, 109 viaturas, 20 embarcações e três aeronaves da segurança pública, a operação ‘Carnaval Seguro Por Todo o Pará’ refletiu na redução de crimes em todo o Estado. A operação teve início no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, véspera do final de semana prolongado e finalizou na segunda-feira (02).

O secretário de Estado de segurança pública e defesa social, Ualame Machado, conduziu a entrevista coletiva à imprensa, acompanhado dos demais gestores das forças de segurança estadual para a apresentação dos resultados. A coletiva ocorreu na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), na tarde desta terça-feira (03).

O objetivo da operação foi garantir, aos turistas e foliões que se deslocam para os municípios e balneários do interior do Estado, uma diversão mais segura e tranquila. Todas as ações foram desenvolvidas por meio do policiamento ostensivo a pé e motorizado, rádio patrulhamento, policiamento rodoviário nas estradas estaduais, policiamento fluvial e preservação do meio ambiente durante a semana de folia e eventos carnavalescos.

O secretário Ualame Machado atribui as reduções a efetividade do planejamento feito por todos os órgãos do sistema de segurança pública.“Esse saldo positivo demonstra assertividade em todas as reuniões que fizemos para que pudéssemos ter um planejamento que focava no ano de 2020, porém analisando o que foi feito em 2019 para melhorar cada vez mais”, destacou.

Números

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúnem os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, tiveram redução de 21% ao comparar com o período do carnaval do ano de 2019. O número de crimes registrados totalizaram 58 e 46 ocorrências, nos anos de 2019 e 2020. Ao comparar com a gestão anterior, do ano de 2018, o carnaval deste ano foi ainda mais seguro, com redução de 45% de CVLI. Em 2018, 84 ocorrências foram computadas.

Os homicídios caíram 25% durante o carnaval 2020, se comparar com o carnaval do ano anterior. Foram contabilizados 42 e 56 homicídios, respectivamente. Ao fazer a análise dos anos de 2018 e 2020, a redução é ainda maior, ocasionando uma queda de 43%. Em 2018 foram 74 homicídios.

O número de roubos computados nos anos de 2018, 2019 e 2020 totalizaram 1.815, 1.327 e 984, respectivamente, refletindo na redução de 46% e 28% ao comparar os anos de 2018 e 2020, e 2019 e 2020, respectivamente.

O crime de estupro no período do carnaval 2020 reduziu 35% o número de ocorrências. Em 2019, 17 registros haviam sido contabilizados, e neste ano 11.

Os casos de importunação sexual registrados no carnaval deste ano reduziram 57%. No ano passado, 14 ocorrências foram computadas, e neste ano seis. No ano de 2018 não existia o crime de importunação sexual, o equivalente a esse crime era importunação ofensiva ao pudor.

Região Metropolitana de Belém

Nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém, de acordo com as Regiões de Integração da Segurança Pública (RISPs), a redução do número de CVLI totalizou 63%, com sete registros, ao comparar com o ano de 2019, quando 19 ocorrências foram contabilizadas. Ao fazer a análise comparando com o ano de 2018 a redução alcança 78%, quando no ano, 32 crimes foram registrados.

O número de homicídios caiu 68%, ao fazer a comparação com o período do carnaval do ano de 2019. No ano anterior, 19 homicídios aconteceram na RMB, enquanto que este ano foram seis. Ao comparar o ano de 2020 com 2018, quando 24 crimes ocorreram, a redução significa 75%.

O crime de roubo reduziu 30% ao comparar o período carnavalesco dos anos de 2020 e 2019. No ano passado e este ano os registros apontam 762 e 537 delitos cometidos em cada ano, respectivamente. Ao analisar o ano de 2018, quando 1.084 roubos foram computados, a redução contabiliza 50%, com o ano de 2020.

Na RMB, o crime de estupro ao comparar o período de 2019 e 2020 teve uma queda de 86%. O número de ocorrências nos anos foi 7 e 1, respectivamente.

Os registros de importunação sexual computaram oito uma ocorrência, nos anos de 2019 e 2020, resultando em uma diminuição de 67%. No ano de 2018 não existia o crime de importunação sexual, o equivalente a esse crime era importunação ofensiva ao pudor.

Integração – O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dílson Júnior, avalia a produtividade como resultado do trabalho estratégico feito pela corporação em parceria com os outros órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Ele mencionou o trabalho focado na capital.

“Nós intensificamos a atenção à capital utilizando a estratégia de reforçar o policiamento com o pessoal de folga, deslocamos também tropa para o interior do Estado. Devido a essa característica do carnaval desse ano, onde houve vários blocos saindo em todos os dias de carnaval, todo o policiamento foi focado para que não houvesse nenhum registro de ocorrência de relevância nesses blocos. Já a estratégia do policiamento nas rodovias foi para posicionar nossas viaturas ao longo de toda a BR e PAs, principalmente em balneários mais frequentados”, disse.

Fiscalização – De acordo com dados da Polícia Civil, a Delegacia do Meio Ambiente (DEMA) esteve em 38 locais e 53 veículos foram fiscalizados por poluição sonora. Já o Departamento de Polícia Administrativa, DPA, registrou 180 casos de estabelecimentos fiscalizados, 93 estabelecimentos intimados, 23 veículos fiscalizados e 29 estabelecimento com atividades encerradas.

Segundo o Delegado-Geral da PC, Alberto Teixeira, na operação carnaval a Polícia Civil atuou no reforço extraordinário, de forma a dar suporte às demandas oriundas das demais forças. “Demos apoio ao Detran, na Lei Seca, Divisão de Meio Ambiente e Proteção Animal, que trabalhou em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, ou seja, demos suporte e com isso tivemos excelentes resultados, informou”.

Trânsito – O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) realizou 4.548 autuações, entre as autuações mais recorrentes estão condutores de motocicletas sem capacete, transitar nas rodovias com os faróis apagados, ultrapassagem em locais proibidos, entre outros. Neste ano, foram registrados 99 casos de autuação por alcoolemia, o que demonstra uma redução de 18% em relação ao ano passado, que teve 121 ocorrências computadas. Foram registrados também 18 acidentes sem vítima fatal.

Ivan Feitosa, diretor de operações do Detran, explica que a ação se desenvolveu desde a saída da capital, ao longo da rodovia BR-316 e das rodovias estaduais.

“Tivemos um número maior de autuações, porém um número menor de condutores autuados sob influência de álcool. Esse é um número bastante positivo diante do trabalho que a gente vem realizando. Esses números mostram que a ação da educação também ao condutor gera resultados, e até o número de prisões foi menor durante esse período em comparação ao ano passado, explica.

Perícias – Foram solicitados 636 exames periciais às Unidades e Núcleos Regionais do Centro de Perícia Criminal Renato Chaves (CPCRC) em Belém, Castanhal, Santarém, Marabá, Altamira, Parauapebas, Tucuruí, Itaituba, Paragominas e Abaetetuba, o que representa uma redução de aproximadamente 31% no quantitativo total de requisições em relação à operação carnaval de 2019. Já nos Postos Avançados do CPCRC, foram solicitados 35 exames periciais, em Mosqueiro, Salinópolis, Cametá e Bragança, o que representa uma redução de aproximadamente 23% no quantitativo de requisições em relação à Operação Carnaval de 2019.

Salva Vidas – O Corpo de Bombeiros registrou 3.676 ocorrências, 6,7% do que no ano anterior, sendo 1.311 vítimas socorridas. “Quem estava no carnaval éramos nós do sistema de segurança para dar a proteção à população e a todos os brincantes. Em relação aos balneários, nós tivemos um incremento muito grande na fiscalização e com isso impedimos afogamentos fatais, portanto vidas foram salvas”, ressaltou o comandante-geral do CBM, Coronel Hayman Apollo.