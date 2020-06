Polícias Civis do Pará e Maranhão prendem oitavo envolvido na morte de empresário

Na noite de sábado (20), a Polícia Civil do Pará, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, realizou a prisão de Amarildo Pereira, vulgo “Maranhão”, oitava prisão dos envolvidos no latrocínio do empresário Amintas Pinheiro. “Maranhão”, que teve participação direta na abordagem da vítima, foi preso quando transitava em via pública na cidade de São Luís. Ele ficará à disposição da justiça.

“Em nome da Polícia Civil do Pará agradeço e saúdo a instituição co-irmã que nos ajudou a prender mais um envolvido na morte de Amintas Pinheiro. A participação dos agentes da PCMA foram de extrema importância, pois eles também investigaram, fizeram diligências e campanha para que a prisão tivesse êxito”, informou o delegado-geral Alberto Teixeira.

Em maio, Adeilson Barbosa da Graça, conhecido como “Mortadela”, que autuou como apoio no latrocínio, fazendo escolta do veículo principal, de onde saíram os indivíduos que abordaram a vítima, foi preso no bairro do Cruzeiro, no Distrito de Icoaraci, em Belém.

No dia 20 de abril, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) juntamente com o setor de Inteligência da Polícia Civil do Ceará prenderam, Antônio Silva Cordovil, conhecido como “Tonico”, mandante do crime.

Em março, Thiago Francisco Silva foi detido no município de Igarapé-Miri, na região do Tocantins, por equipes do NIP juntamente com o Núcleo de Apoio à Inteligência (NAI). De acordo com a investigação, Tiago atuou como piloto de fuga no crime.

Antes dele, quatro pessoas já haviam sido presas por terem envolvimento no latrocínio do empresário. A primeira ocorreu ainda em fevereiro. Elenilson Ramos Farias, conhecido como “Loirinho”, foi preso em Icoaraci. Ele participou do crime dirigindo o veículo que levava os criminosos. O carro de Max Sousa da Silva, utilizado na ação, já foi apreendido. Max também está preso. As equipes do NIP, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), prenderam Anderson Lima Pacheco, o “Pelado”, acusado de ser o executor da vítima.

Lucas Araújo e Souza, conhecido como “Bulldog”, foi preso em março quando desembarcava em um porto particular localizado na avenida Bernardo Sayão, em Belém. Ele pilotava uma das motos que atuou na fuga de “Pelado”. A moto de Lucas, utilizada no crime também foi apreendida.

Relembre o caso: o empresário Amintas Pinheiro foi atingido por vários disparos enquanto chegava em sua residência. Segundo a polícia, a vítima ainda foi socorrida e levada a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O empresário era marido da deputada estadual Nilse Pinheiro.

Por Cristiani Souza