Policlínica Itinerante agiliza resultados de exames de Covid-19

Nesta sexta-feira, 12, no último dia de ação da Policlínica Itinerante do Governo do Pará, que percorreu seis municípios do Marajó, foram coletadas em Muaná, 71 amostras de pacientes com suspeitas de Covid-19. Os resultados estarão disponíveis na segunda-feira (15), ação somente possível pela parceria firmada entre a coordenação da Policlínica, o Laboratório Central do Estado (Lacen) e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará (Graesp).

Diretor geral do Lacen, Alberto Júnior explicou que o Laboratório Central desenvolveu uma logística específica para recolher e transportar as amostras para Belém. O novo fluxo garantirá resultados no prazo de 24h a 48h.

“Criamos uma logística junto às secretarias municipais de Saúde para que os resultados sejam entregues à população o mais rápido possível, assim que disponibilizados pelo Lacen. Isso faz com que os municípios criem barreiras sanitárias ao terem acesso aos números de casos positivos da Covid-19”, destacou o diretor.

O Graesp realiza o transporte das amostras. O Grupamento Aéreo de Segurança tem prestado serviço vital desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19, no Pará, em 18 de março de 2020. Ele tem transferido pacientes para hospitais da capital paraense, em eventuais necessidades.

BALANÇO MUANÁ

Em Muaná, em dois dias de atendimentos médicos, a Policlínica Itinerante realizou 362 consultas, 132 testes rápidos e 1.107 medicamentos foram entregues à população. “Atendemos um número expressivo de pessoas. Contamos com o apoio da Prefeitura Municipal, inclusive com ambulância para o transporte de pacientes que precisaram fazer o procedimento de raio-x no hospital municipal”, afirmou o coordenador da Ação Itinerante, David Aires.

Prefeito de Muaná, Éder Magalhães acompanhou os trabalhos das equipes da Policlínica, nesta sexta-feira (12), e elogiou a iniciativa do governo estadual. “Foi fundamental. Nossa população precisava desse reforço de atendimento”.

Com sintomas da Covid-19 há 14 dias, o pescador Evandro Soares fez o teste rápido e em 15 minutos, foi atestado como positivo para a doença. O trabalhador recebeu medicamentos para fazer o tratamento em casa. Ele também foi orientado pelos profissionais sobre a importância de manter o distanciamento social e usar as máscaras protetivas.

“Vou tomar todo o cuidado possível, até porque tem idoso e criança em casa. Agradeço aos profissionais pela atenção e pelo medicamento que recebi”, disse Evandro Soares.

A doméstica Nilvana Farias, de 29 anos, também procurou atendimento. Ela teve contato com um parente infectado. “Estou com falta de ar, diarreia e dor no peito, há 14 dias. A população estava precisando desse suporte. No meu caso, fui medicada e farei o tratamento em casa, tomando todos os cuidados”, afirmou Nilvana Farias.

Nos dois dias de ação, a Prefeitura de Muaná disponibilizou guardas municipais para o apoio do serviço dos profissionais do navio itinerante. “A cada município, a equipe da Policlínica Itinerante conta com o apoio das prefeituras municipais, seja na cessão de pessoal, ambulância e realização de raio-x nos hospitais locais. É um apoio importante”, finalizou David Aires.