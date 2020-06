Políticos rivais se unem contra Bolsonaro no WhatsApp

O deputado federal Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, criou um grupo de WhatsApp que reúne desafetos do presidente Jair Bolsonaro. O surpreendente neste caso é que ele conseguiu unir em uma mesma conversa opositores que vão desde Joice Hasselmann, ex-aliada de Jair Bolsonaro, até Marcelo Freixo, ferrenho crítico do presidente e do governo. O objetivo é um só: se opor ao governo Bolsonaro e aos deputados do centrão.

O nome do grupo se chama Democráticos. Além de Joice e Freixo, há também os parlamentares Alessandro Molon (PSB-RJ) e a estreante na política Tabata Amaral (PDT-SP).

O Partido dos Trabalhadores não foi convidado.

– Esse grupo é importante porque reúne pessoas que realmente estão preocupadas com a manutenção do Estado democrático de direito, com a manutenção das instituições e da própria democracia no Brasil, que é justamente o que vem sendo fortemente atacada pelo presidente Jair Bolsonaro – disse Joice à Folha de S. Paulo, que foi uma das principais aliadas de Bolsonaro.

Ainda segundo integrantes do grupo, que pediram anonimato, o objetivo é se articular contra o centrão, além de bolsonaristas e petistas. A bronca com o PT seria a resistência do partido em se alinhar a movimentos suprapartidários de oposição.

Membros do grupo de WhatsApp disseram também que alguns congressistas do PT querem aderir, mas o partido não foi convidado porque, além de estar com “o filme queimado”, há a própria resistência de Lula a embarcar em um movimento que não seja encabeçado pelo partido.

Em reunião do PT na segunda-feira (1º), o ex-presidente criticou os manifestos suprapartidários em defesa da democracia surgidos nos últimos dias sob o argumento de que os documentos articulados pela sociedade civil desconsideram os direitos dos trabalhadores. Para ele, o PT não pode embarcar no primeiro ônibus que passa nem ser “Maria vai com as outras”.