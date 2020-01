Ponte de acesso a Praia do Atalaia fica parcialmente destruída após forte chuva em Salinópolis

Por volta de meio dia, desta sexta feira (31/01), foi realizada a cerimônia de inauguração da ponte União com a presença do governador Helder Barbalho, vice-governador, Lúcio Vale, e demais autoridades de governo e de municípios próximos. Em seguida, o trânsito foi reaberto no trecho. Com isso, o Estado voltou a ter sua malha viária terrestre totalmente integrada à capital paraense e região nordeste do Pará.

Ponte União: O nome é um símbolo de comprometimento com a sociedade, que trabalhou junto para conseguir este feito e um reconhecimento do Estado a todos os órgãos que se uniram para devolver à população, o mais rápido possível, e com segurança redobrada, um dos mais importantes elos da malha viária do Pará.

A inauguração da Ponte União, animou os moradores da área e trouxe alívio também para quem transporta, frequentemente, produtos pela estrada, como derivados de dendê.

Mesmo com a complexidade do projeto, a ponte União foi entregue em tempo recorde, foram 9 meses de trabalho e 7 meses de obras e nenhum acidente de trabalho registrado. A construção do trecho de 268 metros da ponte gerou 550 empregos diretos e 450 indiretos. No canteiro de obras, os profissionais trabalharam em três turnos para garantir celeridade na entrega.

O acidente foi registrado às 1h38 do dia 6 de abril de 2019, quando uma balsa clandestina, carregada com rejeitos de dendê, bateu em um dos pilares de sustentação da ponte e destruiu parte dela, que fica próxima do município de Acará. Logo após o ocorrido, o governador do Estado pediu uma força-tarefa para dimensionar os prejuízos causados. Não houve vítimas. A ponte tinha 19 pilares, com 868 metros de extensão e 23 metros de altura. Cerca de 300 metros de ponte e 4 pilares caíram no rio após o choque.

A construção do novo trecho custou R$ 104 milhões, pagos pela empresa dona da balsa causadora do acidente. A obra não teve custos para o Estado. O projeto da ponte União foi elaborado pela Setran com a consultoria de dois especialistas. Foi utilizado o sistema de estais – cabos de aço de sustentação – que reduzem o número de pilares e viabiliza a formação de distâncias maiores entre eles, o que facilita a navegação.

O recurso é bastante empregado, por exemplo, no cruzamento de rios ou canais que necessitem de espaço para passagem de embarcações, como é o caso da região da Alça Viária, que tem agora dois vãos de 134 metros cada.

A partir do acidente, cinco peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves trabalharam no caso para produzir o laudo que determinou o tipo de desenho da nova ponte e a gravidade da batida. Foi feita a perícia de engenharia aplicada em obra de arte especial, com análise no local utilizando auxílio de veículo aéreo não tripulado, VANT/Drone e embarcações. Os drones, por exemplo, ajudaram a identificar pontos de colisão e danos causados, mostrando detalhes que seria muito difícil de serem detectados sem a presença do aparelho. Também foi realizada a perícia de constatação de dano ambiental com exames complementares de toxicologia ambiental, ou seja, os efeitos nocivos das substâncias químicas derramas no rio após o acidente.

O inquérito aberto pela Polícia Civil (PC) para investigar o acidente na ponte rio Moju apontou que a embarcação que colidiu com a estrutura não tinha licença para o transporte da carga e estava com excesso de peso, aproximadamente 2 toneladas de dendê. Segundo a Capitania dos Portos, estava proibida a navegação de embarcações naquela região no horário do acidente.

A Justiça por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), deferiu e determinou o bloqueio de R$ 185 milhões das empresas necessários para adoção de medidas à contenção dos danos e reparação dos prejuízos causados pela colisão da embarcação.

A decisão foi proferida pelo juiz Raimundo Rodrigues Santana, titular da 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, contra as empresas Biopalma, Jari, CJ da Cunha, IC Bio Fontes, Agregue e Kelly Oliveira.

O desafio preliminar da reabilitação da ponte foi a limpeza dos escombros do fundo do rio Moju, necessária para a cravação das 45 estacas metálicas de 1,2 m de diâmetro, a 55 m de profundidade no fundo do rio para suportar o mastro da ponte que tem 95 m de altura. Depois do desabamento súbito, já foram retirados 9 mil toneladas de destroços, emaranhados com o comboio (balsa e empurrador), que foram assoreados com os rejeitos de palma transportados pela balsa, do fundo do rio. Diante dessa situação a engenharia da obra decidiu pela construção do bloco da ponte em duas etapas, com a primeira de 21 estacas para suportar a construção dos pilares do mastro, executada de junho a agosto, e a segunda para dar estabilidade em serviço com 24 estacas, concluída em dezembro. A limpeza preliminar demandou dois meses e 14 dias devido à forte correnteza.

Visando a celeridade da construção para normalizar o tráfego na Alça Viária, a Engenharia da obra abriu três frentes de trabalho: construção do mastro central no meio do rio Moju, construção pré-fabricada da estrutura de aço do tabuleiro da ponte, feita em Fortaleza-CE, e a remoção dos escombros do rio para liberar os dois novos canais de navegação da ponte, com vão entre eixos de 134 m cada um.

Outra preocupação foi a travessia temporária do rio Moju visando diminuir o impacto socioeconômico gerado pelo desabamento da ponte. O escoamento, por exemplo, foi prejudicado no setor pecuário e produtos agrícolas, como o dendê. Por isso, para garantir a mobilidade, o Governo do Estado implantou, gratuitamente, serviço de travessia por balsas na área da ponte. Essa quarta frente de trabalho foi idealizada e materializada sem interferências nas atividades de construção da ponte. Foram construídos, em tempo recorde, dois portos temporários na margem esquerda e direita do rio, região jusante da ponte, onde estão operando diariamente 2 balsas dentro de uma rota hidroviária de travessia do rio.

Depois de inaugurada a ponte União, a estrutura de rampas flutuantes instaladas pela Setran será transformada em um porto público. A decisão visa beneficiar a população local, que utiliza os rios Guamá, Acará e Moju para transportar açaí dos municípios de Abaetetuba, Acará e Moju, do Baixo Tocantins.

A ponte sobre o Rio Moju faz parte do complexo de quatro pontes da Alça Viária – a rodovia PA-483, que tem mais de 70 quilômetros de extensão – e é a principal artéria rodoviária do Norte do Brasil, integrando a Região Metropolitana de Belém ao sul e sudeste do Pará.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de 10 mil veículos utilizam a Alça Viária diariamente. Por mês, aproximadamente um milhão de pessoas passam pelo local.

A rodovia PA-483 (Alça Viária) é um complexo de pontes e estradas que totaliza mais de 74 km de rodovias e 4,5 km de pontes, construídas para integrar a Região Metropolitana de Belém ao interior do Estado. Ela tem início na rodovia BR-316, na altura do município de Marituba e termina no município de Barcarena, permitindo acesso às rodovias PA-475 e PA-150 rumo ao sul e sudeste do Pará.

Linha do Tempo Ponte União

06 de abril 2019 – uma balsa trafegando ilegalmente, transportando rejeitos de dendê, se chocou com um dos pilares da ponte do rio Moju, na Alça Viária, localizada no KM 48 da PA-483, próximo à entrada do município de Acará, a cerca de 60 km de Belém.



06 de abril de 2019 – O Estado mobiliza segurança pública para resgate de possíveis vítimas e prejuízos causados pelo do acidente na ponte Rio Moju. Não houve vítimas.



07 de abril de 2019 – Obras em portos e estradas, para garantir a mobilidade na região, são principais medidas após acidente na ponte Rio Moju.



07 de abril de 2019 – A Secretaria de Estado de Transporte (Setran), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará e especialistas da Universidade de São Paulo (USP) iniciam diagnóstico para recuperação de ponte Rio Moju.



08 de abril de 2019 – Ponte do Moju terá sistema de construção mais seguro para navegação.



08 de abril de 2019 – Governo estuda com a Arcon a liberação do Terminal Hidroviário de Belém para viagens a Barcarena.



09 de abril de 2019 – A Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) monta uma força-tarefa para agilizar licenças ambientais para construção de rampas.



11 de abril de 2019 – Iniciada a retirada da balsa e dos escombros da ponte.

*11 de abril de 2019 – A Polícia do Pará prende o proprietário e o comandante da balsa que derrubou ponte da Alça Viária.



24 de abril de 2019 – Foi decidido fazer melhorias na PA-252 e na Vicinal Quilombolas. Na PA-252. A vicinal Quilombolas é uma via municipal entre Acará e Moju, que recebeu obras do Governo para o desvio de veículos de menor porte. As duas são alternativas terrestres.



28 de abril de 2019 – A empresa Biopalma, dona da carga, assumiu a responsabilidade pelo sinistro e pagou mais de R$ 128 milhões ao Estado pelo prejuízo após ser acionada pela Procuradoria-Geral do Estado.



19 de junho de 2019 – Retirada dos escombros e reflutação da balsa e do empurrador que estavam no local onde foi construído do pilar central.



20 de junho de 2019 – Início das obras. Setran inicia trabalhos para colocação do mastro central da ponte sobre o Rio Moju. A engenharia da obra decide a construção do bloco da ponte em duas etapas, com a primeira de 21 estacas para suportar a construção dos pilares do mastro, executada de junho a agosto. O desafio preliminar da reabilitação da ponte foi a limpeza dos escombros do fundo do Rio Moju, necessária para a cravação das 45 estacas metálicas de 1,2m de diâmetro, a 55m de profundidade no fundo do rio para suportar o mastro da ponte, com 95 m de altura. Durante o desabamento súbito de 268 m de tabuleiro; 4 pilares de 22m de altura (P7, P8, P9 e P10); 4 blocos e da ordem de 45 estacas de 80cm de diâmetro e 14 m de altura, que resultaram em 9.000 toneladas de destroços, emaranhados com o comboio (balsa e empurrador), que foram assoreados com os rejeitos de palma transportados pela balsa. Inicialmente se projetou 35 estacas de 1,2m de diâmetro a serem cravadas a uma profundidade de 35 metros, mas em virtude das características locais do solo, foi necessário adicionar mais 10 estacas e ainda cravá-las a uma profundidade média de 54 ou até 70 metros para alcançar uma argila mais consistente, de melhor qualidade e garantir a segurança necessária do novo mastro. O mastro central da obra foi concluído com dois pilares celulares de 3,5m por 5,5m, que atingiram a cota de 95 metros de altura, construídos sobre um bloco de concreto armado com 16m de largura e 28m de comprimento, escalonado numa altura de 10,80m.



29 de junho de 2019 – Caminhoneiros começam a utilizar o serviço de travessia por balsa, gratuitamente, na área da ponte Rio Moju. Para garantir a mobilidade no complexo da Alça Viária, o Governo do Estado implantou o serviço de travessia por balsas na área da ponte.



08 de agosto de 2019 – Setran disponibiliza balsas para travessia de ônibus e vans no rio Moju.



14 de agosto de 2019 – Setran executa obras de pavimentação na PA-252, entre os municípios de Acará e o Moju.



19 de agosto de 2019 – Início da fase de concretagem na obra da ponte Rio Moju.



30 de agosto de 2019 – Reconstrução da ponte Rio Moju entra em sua terceira fase e tem custos acima de R$ 100 milhões, bancados pela empresa responsável pelo acidente.



04 de setembro de 2019 – A reconstrução do trecho da ponte entra em sua fase construtiva mais ágil, quando ocorre a montagem das etapas acima do bloco de fundação, ou seja, acima do nível da água.



12 de setembro de 2019 – Em ritmo acelerado, a obra está na fase de construção dos mastros, que chega a 20 metros dos quase 90 metros necessários para concluir o trabalho.



26 de setembro de 2019 – Mergulhadores trabalham 24 horas por dia na retirada de cerca de 20% dos escombros da estrutura.



27 de setembro de 2019 – PA-252, principal rota alternativa desde a queda da ponte, recebe asfaltamento. Com 76 quilômetros de extensão, estão sendo asfaltados 63 quilômetros de rodovia.



08 de novembro de 2019 – A estrutura de rampas , instaladas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran) para travessia de veículos por balsas na área da ponte Rio Moju, será transformada em um porto público logo após a reabertura da Alça Viária. A decisão do Governo do Pará visa beneficiar a população local, que utiliza os rios da região (Guamá, Acará e Moju) para transportar açaí dos municípios do Baixo Tocantins – maiores produtores do fruto -, que abrange Abaetetuba, Acará e Moju, área de influência da Alça Viária.



09 de novembro de 2019 – Partes da ponte, que foram fabricadas em São Paulo e Fortaleza, chegam ao canteiro de obras no prazo estipulado em contrato e dentro das especificações técnicas exigidas e agora estão sendo montadas. Obra chega a parte final com a chegada da pista.



25 de novembro de 2019 – A reabilitação dos 268 metros do vão central da ponte Rio Moju chega a fase de instalação dos cabos-estais, dando início a etapa final da obra. Ao todo serão instalados 40 cabos estais, que serão implantados em pares, de forma simultânea. Os cabos estais são os responsáveis pela sustentação e estabilidade da pista da ponte.



29 de novembro de 2019 – O governador Helder Barbalho visita as obras e agradece aos trabalhadores envolvidos na reconstrução da ponte. Nenhum acidente foi registrado.



10 de dezembro de 2019 – A obra obedece a critérios de proteção ambiental. Houve preocupação dos engenheiros da empresa, e também do governo, que supervisiona a obra para que tudo seja direcionado à preservação ambiental. Assim como não se observa grandes áreas devastadas no entorno, rio livre de restos de obras e a preservação de um cemitério bem ao lado da construção.

22 de dezembro de 2019 – As condições climáticas – início do período chuvoso – e a complexidade da obra, levaram a empresa A. Gaspar, responsável pela reconstrução da Ponte Rio Moju, a mudar a data de conclusão dos trabalhos para a segunda quinzena de janeiro de 2020.



29 de dezembro de 2019 – Setran instala oitavo par dos 10 de estruturas de concreto na Ponte Rio Moju.



05 de janeiro de 2020 – Penúltimo par de estruturas de concreto na Ponte Rio Moju é instalado. Após a instalação do último par, a pista será pavimentada com asfalto, instalação de guarda-corpo, iluminação, sinalização da via e finalmente instalação das defensas nos pilares da ponte.



13 de janeiro de 2020 – A Ponte Rio Moju já está religada e pronta para a fase de concretagem. Colocação da última aduela na ponte construída pelo governo do Estado, concluindo o tabuleiro de quase 270 metros. Reta final da obra.



19 de janeiro de 2020 – Finalizada a última etapa da estrutura com a concretagem das lajes do tabuleiro da margem direita. A obra entra na fase de acabamento, com a instalação dos aparelhos de apoio de extremidades, concretagem dos guarda-rodas e pavimentação asfáltica, sinalização e realização dos ensaios dinâmicos, para avaliar o desempenho estrutural da ponte e a proteção das fundações dos apoios nos dois canais de navegação.



23 de janeiro de 2020 – Setran inicia instalação dos dolfins de proteção da ponte sobre o Rio Moju. A nova solução para a segurança da ponte possibilitou dois novos canais de navegação, com 134 metros de largura cada um, que permitem uma navegação adequada aos comboios de balsas.



28 de janeiro de 2020 – A Setran concluiu o asfaltamento da Ponte União, assim como a instalação dos três dolfins de proteção dos pilares da ponte nos dois canais de navegação. A obra de construção de 268 metros da ponte entra na fase de sinalização horizontal e vertical.



30 de janeiro de 2020 – Realização da prova de carga, na qual foram colocadas dezenas de carretas carregadas e macacos hidráulicos para teste de carga máxima no equipamento e verificação se cada parte da ponte foi construída conforme o projeto.

31 de janeiro de 2020 – A Ponte União, que faz parte do complexo de pontes da Alça Viária, é entregue em tempo recorde, nove meses após queda da ponte sob o rio Moju. Foram 7 meses de obras.

Por conta da rapidez na construção, no próximo mês, a obra da Ponte União participará de uma convenção anual, realizada na Nova Zelândia, onde competirá com pontes construídas em outros países como, China, Japão e Estados Unidos.