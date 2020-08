População brasileira aumenta 0,76% e atinge 211,7 milhões

A estimativa anual da população brasileira, divulgada nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU), indicou um aumento de 0,76% na comparação com os dados de 2019. De acordo com os novos números, o Brasil chegou a 211,7 milhões de habitantes espalhados pelos 5.570 municípios do país. No ano passado, o total era de 210,1 milhões de pessoas.

O total se refere ao valor estimado para o dia 1° de julho de 2020 e traz no topo o estado de São Paulo que alcançou a marca de 46,289 milhões de habitantes, um aumento de cerca de 300 mil pessoas na comparação com o último ano, quando o estado paulista possuía 45,9 milhões de pessoas em seu território.

Na sequência dos mais populosos aparecem os estados de Minas Gerais, com 21,2 milhões, Rio de Janeiro, com 17,3 milhões e a Bahia com 14,9 milhões. Já entre os menos populosos estão o Acre, com 894 mil habitantes, o Amapá, com 861 mil e o estado de Roraima, menos populoso da federação, com apenas 631 mil pessoas.

As estimativas populacionais, que são feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Confira abaixo o ranking de população dos estados