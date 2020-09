População recebe ações de conscientização sobre perigos no trânsito

Atividades fazem alusão à Semana Nacional do Trânsito, cujo tema deste ano é “Perceba o risco, proteja a vida”

Em alusão à Semana Nacional de Trânsito, os governos municipal e estadual realizam uma série de ações para conscientizar a população. O tema deste ano, conforme definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, é “Perceba o risco, proteja a vida”, para chamar a atenção sobre os perigos de dirigir e outros riscos à saúde do cidadão.

Ao longo dos próximos dias, a partir das 7h30, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) dará início à sua programação. Por conta da retomada das atividades escolares no município, cinco escolas receberão ações de segurança de trânsito em suas áreas externas, como orientações para travessia segura.

A primeira ação, nesta segunda-feira (21), será na Escola Vanúzia, localizada na Praça Dalcídio Jurandir, na avenida Alcindo Cacela com a rua São Miguel, no bairro da Cremação. Já na terça-feira (22), será a vez da Escola Infantil Adoleta, localizada na travessa Pirajá, entre avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no Marco.

Seguindo as atividades, na quarta-feira (23), haverá ação na Escola Alfredo Chaves, localizada na 7ª rua do distrito de Icoaraci, entre avenidas São Roque e Lopo de Castro. Na quinta-feira (24), será a vez da Escola Avertano Rocha, localizada na avenida São Roque, entre rua Manoel Barata e avenida Beira Mar, em Icoaraci. A última instituição a receber a atividade será a Escola Maria Luiza Pinto Amaral, localizada na avenida Senador Lemos com a passagem Mucajá, bairro da Sacramenta.

Já o governo do Estado realizou, a partir das 8h deste domingo (20), programação realizada na Praça da República, e entre os dias 21 e 25 de setembro, o projeto seguirá para os bairros do Programa Territórios pela Paz (TerPaz): Guamá, Terra Firme e Jurunas, em pontos estratégicos onde o trânsito é intenso.

Por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Departamento de Trânsito do Estado (Detran), uma programação cultural também foi realizada no último sábado (19), com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os riscos de acidentes no trânsito. A iniciativa aconteceu no Parque Urbano Belém Porto Futuro, com atividades lúdicas de teatro feitas pelos palhaços do Centro Artístico Cultural Belém Amazônia – Rádio Margarida.

Durante a atividade, foram distribuídos panfletos para os adultos, contendo orientações sobre a Lei Seca, uso de celular ao dirigir, excesso de velocidade e uso de capacete por motociclistas. Também foram entregues materiais para as crianças, com atividades lúdicas e jogos educativos. Os palhaços caminharam pelo local fazendo brincadeiras e divertindo os visitantes enquanto davam instruções acerca da segurança no trânsito.