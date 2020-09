Popularidade de Bolsonaro volta a subir após prorrogação do auxílio emergencial

“A aprovação ao governo Jair Bolsonaro voltou a subir, pela quina vez consecutiva, segundo a mais nova pesquisa XP/Ipespe. De acordo com o instituto, 39% dos entrevistados consideram o governo como ótimo ou bom enquanto 36% veem como ruim ou péssimo. É a primeira vez que a taxa de aprovação do presidente está numericamente acima da de reprovação desde maio do ano passado.

A taxa de aprovação subiu dois pontos percentuais em relação ao último levantamento, feito em agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, entre os dias 8 e 11 de setembro.

O novo aumento na popularidade do governo coincide com a intensificação das viagens de Bolsonaro aos estados para inaugurar obras. Quase sempre ele é recebido com festa nos locais em que visita. A aprovação maior é também reflexo da prorrogação do auxílio emergencial por até quatro meses, anunciado no dia 1º de setembro, para socorrer os brasileiros que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus. A popularidade de Bolsonaro cresceu 14 pontos percentuais desde maio deste ano.”

“Em relação à pandemia, foi mantida a tendência observada desde junho pela XP, com aumento da fatia da população que considera que o “pior já passou” — são 60% em setembro contra 52% em agosto. E, especificamente sobre a ação de Bolsonaro para enfrentamento à crise, foi mantida a tendência de alta nos que a consideram ótima ou boa (de 24% para 28%) e estabilidade nos que a veem como ruim ou péssima (de 50% para 49%).

Os entrevistados foram questionados também sobre a reforma administrativa em discussão no Congresso. Desde novembro de 2019 — último levantamento em que a questão foi feita — cresceu o grupo favorável à flexibilização de regras sobre a estabilidade do servidor público (52% antes e 56% agora) e diminuiu a fatia favorável à manutenção das regras atuais (39% para 32%).