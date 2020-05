Por contas em dia, famílias cortam gastos e assumem tarefas da casa

A pandemia do coronavírus afetou a vida de muitas famílias brasileiras. Com a redução de renda de muitas delas — pesquisa feita pela Mobilis apontou que 35% dos brasileiros se endividaram — a solução foi mudar alguns hábitos para economizar na mesma proporção.

Mudar a periodicidade da faxineira, assumir o banho dos pets e cortar os frequentes pedidos de comida pelos aplicativos são algumas das medidas tomadas para tentar contornar os efeitos da crise.

Entre muitas pessoas nessas circunstâncias, uma delas é Patricia Soares, gerente de UBS (Unidade Básica de Saúde), de 46 anos.

Ela conta que não foi pessoalmente afetada pela crise por ser funcionária pública, mas as filhas perderam o emprego e o marido, que é prestador de serviços, não pode trabalhar. E isso impactou diretamente na renda da família.“Meu marido é paisagista e está parado porque não pode ir às casas dos clientes. Além de as pessoas terem receio de visitas neste período, ele faz parte do grupo de risco e não pode sair.” Patricia Soares

Patricia diz que por conta da pandemia alguns clientes não pagaram o seu marido. Com as duas filhas desempregadas, a família conta apenas com o seu salário para manter o orçamento em ordem.

Outras pessoas assim como Patricia também sofreram com a pandemia.