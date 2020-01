Por que o príncipe da Arábia Saudita hackeou celular de Jeff Bezos, segundo investigação da ONU

Parque estará dentro do ainda não inaugurado Epic Universal

A inauguração do Super Nintendo World no Japão já vai acontecer neste ano e se você ficou desanimado por ter que dar meia volta ao redor do planeta (ou seguir em longa linha reta, terraplanista), saiba que o parque terá uma versão em Orlando, aqui perto, nos Estados Unidos. Só que isso só vai acontecer a partir de 2023.

A informação da chegada não é tão nova, ela já foi confirmada por Thomas Williams, CEO da Universal Parks, só que agora temos um prazo e ele será menor do que o prazo pra construir o trem bala que liga São Paulo até o Rio. Além de bater o martelo no ano de 2023, agora sabemos que o parque estará dentro do Epic Universal, que é uma nova área do parque da Universal, lá em Orlando.

No Japão o Super Nintendo World é tudo que qualquer nintendista, como eu, sonhou: um parque temático de coisas da Nintendo – ou pode dizer que a imensa maioria dele será de Mario, mas deve ter algum espaço pra outras coisas. Nele os visitantes encontrarão atrações que lembram os jogos, com duas confirmadas em uma corrida com Mario Kart e outra chamada Yoshi’s Adventures – ainda sem informação do que rolará lá.

Também há espaço pra comida e cacarecos como camisas, nada que já não exista em outros parques da Universal, como é o caso de The Wizarding World of Harry Potter e que recria muito do dos livros e filmes de Potter (indo até mesmo no Beco Diagonal) em um espaço enorme dentro do parque de Orlando.

A data de 2023 está na cabeça por ser o ano de inauguração do Epic Universal, então é seguro afirmar que o Super Nintendo World será inaugurado a partir desta data.