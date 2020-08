PornôDol: portal divulga matéria com foto de um casal fazendo sexo explícito

Uma imagem inusitada foi publicada pelo portal de notícias do jornal Diário do Pará, o DOL (Diário OnLine), na noite desta quarta-feira, 26.

Com a foto de uma mulher sentada nua em cima de um homem, durante um ato de sexo explícito, a publicação ficou alguns minutos no ar, até ser retirada e logo em seguida, no seu lugar ter sido publicada a foto correta, que ilustra a matéria.

Erros acontecem. Mas é preciso admiti-los para que não sejam repetidos novamente.

Nenhuma explicação ou pedido de desculpas foi feito até agora pelos responsáveis pelo portal, que tem como sócios, o governador do Pará, Helder Barbalho e seu irmão, o presidente do MDB no Pará, Jader Barbalho Filho.