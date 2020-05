Portal do Trabalhador retoma atendimento para seguro desemprego via agendamento

O Portal do Trabalhador, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Economia (Secon), da Prefeitura de Belém, vai dar início à abertura gradual nos atendimentos presenciais a partir da próxima segunda-feira, 01 de junho. Serão disponibilizados serviços relacionados ao seguro desemprego.

O Portal suspendeu os serviços presenciais para evitar aglomeração de pessoas em meio à pandemia do novo Coronavírus.

A partir do dia 01, os casos que necessitem de atendimento presencial, relacionado ao seguro desemprego, os interessados deverão agendar, previamente, sua visita via e-mail: portaldotrabalhador.agendamento@gmail.com.br. De acordo com o coordenador do órgão, Gilvan dos Anjos, a obrigatoriedade de agendamento foi determinada de maneira que evita aglomerações e a disseminação do vírus, visto que a procura pelo serviço aumentou consideravelmente.

“O Portal do Trabalhador está preparado para receber as pessoas de acordo com as normas sanitárias e, com a compreensão do público para não haver aglomeração. Vamos atender com equipes reduzidas, mas é importante destacar que todos os serviços ainda estão sendo prestados virtualmente, sem prejudicar atendimento e prestação de serviço à população”, afirma o coordenador.

O atendimento para outros serviços como a emissão da Carteira Profissional de Trabalho digital, continuará sendo emitida de forma virtual. Além de outros atendimentos no qual são realizados pelo Portal.

Para informações, orientações e esclarecimentos à população, o Portal disponibilizou o número de telefone (91) 98471-7002, que está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.