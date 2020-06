Posso lavar várias máscaras de pano juntas na máquina? Médica responde

Antiga conhecida dos profissionais de saúde, as máscaras de proteção passaram a ser companheiras inseparáveis do resto da população desde o início deste ano, quando a pandemia de coronavírus mudou a rotina de habitantes de todo o mundo por completo. Apesar de fazer parte do que conhecemos como o “novo normal”, ainda há quem tenha dúvida na hora de higienizar o item, fundamental para conter o avanço da Covid-19.

É perfeitamente possível limpar as máscaras de pano na máquina de lavar, desde que tomados os devidos cuidados. E essa limpeza não precisa ser realizada individualmente, como algumas pessoas podem supor e geralmente fazem ao higienizar a peça à mão.

“As máscaras podem ser lavadas todas juntas. Se a pessoa quer juntar para lavar mais, pode guardar em um saquinho fechado”, esclarece a infectologista Ana Helena Germoglio, do Hospital de Águas Claras.

É importante salientar que as máscaras sujas precisam ficar separadas do restante das roupas.

Uma vez colocadas nesse saco fechado, porém, não tem problema esperar alguns dias para higienizar.