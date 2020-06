Praias podem ser liberadas em julho

O governador Helder Barbalho disse, na tarde desta sexta-feira, (19/06), durante comunicado, que a retomada das aulas da rede pública estadual terão inicio em agosto e que a liberação das praias do Pará está prevista para primeira semana de julho.

O comunicado foi transmitido ao vivo pelo site Agência Pará e pela TV Cultura.

O anúncio faz parte do projeto ‘Retoma Pará’, que trata dos critérios e protocolos no que diz respeito a reabertura de atividades econômicas do Estado. Porém, isso irá depender do atual cenário sobre a pandemia, podendo assim, haver mudanças .

No boletim divulgado nesta sexta-feira, (19/06), o Pará já soma 80.072 casos confirmados, 4.469 óbitos, 390 exames em análise, 7.630 suspeitas descartadas e um número muito positivo de 66.918 pessoas já recuperadas da doença.