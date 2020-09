Prazo para pagamento do IPVA com descontos para finais de placas 40 a 60 encerra na segunda, 21

Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros.

Os proprietários de veículos com finais de placas 40 a 60 podem pagar com desconto o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), até segunda-feira (21). Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros.

Proprietários sem multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos sobre o valor do IPVA; 10% para quem não recebeu multas em 2019 e 5% de desconto nas demais situações. O imposto pode ser pago por antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes sem desconto; ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.

O contribuinte pode acessar o Portal de Serviços da Sefa, no item IPVA Antecipação, para consultar o valor do imposto. O calendário de pagamentos também está disponível online.

O parcelamento do IPVA atrasado, referente aos anos anteriores, pode ser feito também pela internet. Em caso de dúvidas ligar para o call center da Sefa: 0800.725.5533. A ligação é gratuita, e atende das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. Também, é possível enviar e-mail para atendimento@sefa.pa.gov.br.