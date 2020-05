Prazo para pagar inscrição no Enem termina nesta quinta

Os estudantes que se inscrevem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano têm até esta quinta-feira (28) para efetuar o pagamento e confirmar a candidatura. O valor do boleto é de R$ 85, devendo ser pago em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela Internet. As datas da prova ainda estão indefinidas e deverão ser escolhidas em uma enquete com os participantes a partir de junho.

De acordo com dados mais recentes do governo federal, até as 12h de sexta-feira (22), 5.151.868 pessoas haviam se inscrito no Enem de 2020, sendo 5.050.768 na versão impressa e 101.100 na digital – inédita. A estimativa do governo é de que, até 2026, o Enem seja 100% digital. Para mais informações, basta entrar na Página do Participante.