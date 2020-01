Pré-Olímpico: seleção sub-23 estreia contra o Peru no domingo

O português Jesualdo Ferreira foi apresentado como novo técnico do Santos no início do mês, mas algumas mudanças já são sentidas por quem vive o dia a dia do clube no CT Rei Pelé. Além da boa impressão deixada logo no primeiro contato, oposta à Jorge Sampaoli, o novo comandante tem se mostrado mais tolerante à presença da imprensa nos treinamentos e também deve conceder mais entrevistas.

Assim como Sampaoli, Jesualdo tem o costume de fechar os treinamentos para a imprensa, prática comum na Europa. No entanto, o português é mais maleável em relação ao tempo em que os profissionais podem permanecer dentro do CT.

Enquanto os jornalistas eram obrigados a se retirar do local pontualmente 15 minutos após o início do aquecimento na época do argentino, com o “professor”, como é conhecido Jesualdo em Portugal, o tempo costuma ser maior. Após os 15 minutos iniciais, o comandante avisa a assessoria do Santos quanto tempo de “acréscimo” os profissionais terão.

Além da própria imprensa poder filmar mais tempo do treino do português, outros profissionais que trabalham no clube voltaram a acompanhar as atividades. Na época de Sampaoli, por exemplo, até a Santos TV chegou a ser proibida de filmar os trabalhos.

O português também deve falar mais vezes em coletiva do que fazia Jorge Sampaoli. O argentino só concedia entrevistas coletivas e, com raras exceções, somente após os jogos do Santos. O ex-técnico santista em hipótese alguma aceitava pedidos de entrevistas exclusivas, chegando a rejeitar solicitações de importantes programas de televisão.

Já Jesualdo, que era comentarista de TV até bem pouco tempo atrás em Portugal, é mais aberto. Ele deve falar em entrevista coletiva na véspera de cada jogo, com exceção de quando houver dois duelos na mesma semana, e se mostrou mais aberto a pedidos de entrevistas exclusivas.

O técnico está satisfeito com o desempenho do elenco na pré-temporada e com a estrutura encontrada no Santos. O elenco santista tem feito trabalhos em dois períodos, se dividindo entre academia e campo, mas o português prioriza os trabalhos táticos e com bola.