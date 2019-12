Preço do café despenca no Brasil após forte baixa em NY

O mercado físico brasileiro de café apresentou preços acentuadamente mais baixos na última quinta-feira 19. Com a forte queda do arábica na Bolsa de Nova York e do robusta em Londres, as cotações no Brasil despencaram também. E tanto vendedores quanto compradores se afastaram das negociações, com mercado travado.

No sul de Minas Gerais, o café arábica bebida boa ficou em R$ 515/520 a saca, contra R$ 540/545 de ontem. No cerrado mineiro, preço de R$ 520/525 a saca, contra R$ 545/550 do dia anterior.

Já o café arábica “rio” tipo 7 na Zona da Mata de Minas Gerais, com 20% de catação, teve preço de R$ 365/370 a saca, contra R$ 370/375 de ontem.

O conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, teve preço de R$ 298/300 a saca, contra R$ 308/312 anteriormente.