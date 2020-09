Prédio é destruído durante incêndio no Umarizal

Um incêndio destruiu um prédio no bairro do Umarizal na madrugada desta terça-feira, 15. O local, onde funcionava uma vidraçaria, fica na avenida Senador Lemos, quase na esquina da travessa Soares Carneiro.

De acordo com o Giovanni Ferreira, um dos proprietários do prédio que pertence a sua família, o incêndio teria começado por volta das 3h.

Moradores da região disseram que durante a madrugada viram um homem saindo do prédio, logo após o local começar a exalar fumaça. A suspeita é que uma pessoa tenha entrado no local e acendido uma fogueira para beneficiar fios de cobre para venda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda pela madrugada, e atuou para evitar que o fogo se propagasse. Todo material que era armazenado no prédio, que era uma vidraçaria mas estava funcionando apenas com o depósito, foi destruído.

Apesar do susto, ninguém se feriu no incidente. No começo da manhã, os bombeiros foram acionados novamente para combater novos focos de incêndio no local.