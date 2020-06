Prefeito de Belém anuncia liberação de reabertura de agências de turismo e imobiliárias

Zenaldo Coutinho anunciou medida pelas redes sociais nesta quinta-feira, 18.

As agências de turismo e imobiliárias de Belém vão voltar às atividades a partir de sexta-feira (19). O anúncio da liberação de reabertura dos setores foi feito nesta quinta (18) pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, via redes sociais.

Segundo Coutinho, a decisão foi tomada hoje, em reunião com o setor de saúde do município. Ainda de acordo com o prefeito, logo mais será editado um decreto de liberação para retorno dessas atividades.

Zenaldo Coutinho anuncia mais setores para reabertura — Foto: Reprodução

A reabertura de segmentos da economia vem ocorrendo nas últimas semanas em Belém, com o fim do lockdown, no dia 25 de maio.

No último dia 6, os shoppings da cidade reabriram. Segundo o prefeito, a decisão foi tomada após uma nova reunião com o Comitê Intersetorial de Retorno das Atividades. No encontro, ficou acordado que os shoppings podem funcionar das 12 às 20 horas e os salões de beleza das 9 às 20 horas. No caso dos shoppings, apenas as