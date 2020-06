Prefeito de Belém suspende a retomada de shopping e salões de beleza, veja o vídeo:

Nós programamos a abertura de shopping centers e salões de beleza para essa quinta-feira. ⠀

Mas, para isso, colocamos duas condições, a primeira, a retaguarda de estrutura hospitalar por parte do governo do estado. A segunda, a capacidade do atendimento da rede de saúde municipal. ⠀

⠀As UPAs e PSMs, no momento, estão sem lotação, com condições de atender a demanda. Mas não temos a garantia dos leitos hospitalares. Por esse motivo, vamos aguardar as informações do Governo do Estado para iniciar a segunda etapa de retomada das atividades em Belém.⠀

Coutinho, Zenaldo