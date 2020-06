Prefeito pede comprometimento social com a flexibilização em Capanema

Após uma semana de Lockdown, e acompanhando a tendência estadual, respaldado pelo decreto estadual, o prefeito de Capanema Chico Neto, anunciou na tarde deste domingo (24), a publicação do Decreto nº154/2020, que trata da flexibilização das restrições impostas ao comércio, visando combate da pandemia do novo coronavírus – Covid-19.

A medida ainda divide opiniões dos munícipes que questionam estudos científicos que justifiquem a flexibilização no momento tão próximo do pico da doença no interior do estado.

Por outro lado, a flexibilização agrada a classe empresarial e vem para reerguer a economia local que tem apresentado números negativos e que podem proporcionar um aumento de desempregados e recessão econômica.

Pontos importantes do pronunciamento:

A PARTIR DE SEGUNDA, 25 DE MAIO ATÉ DIA 30.

– O comercio não essencial, poderá abrir no período da tarde, de 14h até as 19h; segundo o Prefeito, trata-se de uma medida estratégica que visa diminuir aglomerações no período de horário bancário, considerado de maior movimento.

– Comercio Informal permanecerá fechado;

– Uso de mascaras continua obrigatório;

– Comercio essencial (farmácias, supermercados e etc…) continua funcionando normalmente

– Decreto Estadual mantém fechado bares, casas de shows, academias e ainda está proibida realização de festas e eventos que possam gerar aglomerações;

A PARTIR DE 01 DE JUNHO

– Comercio não essencial abre das 07h30 às 13h00;

– Comercio informal abre das 14h às 19h;

– Uso de mascaras continua obrigatório;

– Decreto Estadual mantém fechado Bares, casas de shows, academias e ainda está proibida realização de festas e eventos que possam gerar aglomerações;

A previsão é que após estas duas semanas, a partir do dia 08 de junho sejam avaliadas as condições do sistema de saúde, bem como o comprometimento das pessoas com as medidas de isolamento social, e o comércio possa voltar a normalidade em sua totalidade, porém isso vai depender da situação até este momento.

O prefeito pediu mais comprometimento social das pessoas para manter o distanciamento social, evitando aglomeração e mantendo os cuidados para evitar a contaminação, como a higiene pessoal e o uso de máscaras.