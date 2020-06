Prefeitura anuncia abertura de academias a partir de julho

Taxa de ocupação deve ser de até 50%

Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, anunciou a liberação para a abertura das academias da capital paraense. De acordo com o gestor municipal, a medida passa a ser válida a partir do dia 6 de julho e a taxa de ocupação do local é de no máximo 50% da capacidade.

Ao longo da audiência, a equipe montada para defender o processo gradativo de abertura das academias apresentou o seu posicionamento. Foi solicitado que os locais entrassem na lista de atividades essenciais, já que a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que os setores que estiverem de fora desta relação, devem permanecer fechados.