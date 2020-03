Prefeitura anuncia obra de asfaltamento na área da feira do Entroncamento

Na tarde desta sexta-feira, 13, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, reuniu com moradores, comerciantes e feirantes da rua Prainha, área da feira do Entrocamento, no bairro da Marambaia, para assinar a Ordem de Serviço (OS) de pavimentação da via. Participaram da assinatura o titular da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Claudio Mercês, o presidente da Câmara Municipal de Belém, Mauro Freitas, além de outros secretários municipais. Obra – Os serviços serão realizados no perímetro por trás do Varejão do Caramelos até a Pedro Álvares Cabral, onde fica a feira. O trabalho terá duração de 45 dias com investimento de R$ 132 mil. “Vamos iniciar um asfaltamento novo na rua da Prainha, onde fica a grande feira do Entroncamento. A Ordem de Serviço foi assinada e equipes da Sesan iniciarão a obra”, comentou o prefeito. Além do serviço de asfaltamento, Zenaldo anunciou que os permissionários da feira do Entrocamento receberão barracas padronizadas feitas pela Secretaria Municipal de Economia (Secon). “Os feirantes serão beneficiados com novas barracas, que estão chegando. Com isso, teremos uma padronização fazendo da feira um local mais agradável”, anunciou. A assinatura da OS foi comemorada pelos moradores e comerciantes da área. Dono de uma loja de produtos infantis, o comerciante Pedro Maciel festejou o serviço que já era esperado pela comunidade. “Essa obra será importantissima para o moradores, feirantes e frequentadores do Entrocamento. A qualidade de vida e do serviço será para todos”, comemorou o comerciante.