Prefeitura anuncia obras em praças e via de Belém

Na próxima semana a Prefeitura de Belém inicia a reforma de dois logradouros públicos da capital, a praça do conjunto Antônio Gueiros, no Tapanã, e a praça Odézio Ramos, no conjunto Maguari, bairro do Coqueiro.

A autorização foi dada pelo prefeito Zenaldo Coutinho no final da tarde da última quarta-feira, 24, por meio de ordem de serviço (OS). As obras serão fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Um dos bairros beneficiados é o do Tapanã, onde fica a praça do conjunto Antônio Gueiros, que será totalmente revitalizada. O espaço ganhará a instalação de Academia ao Ar Livre e playground, a quadra de esporte será reformada e bancos, lixeiras e piso serão recuperados.

“Estamos honrados em assinar a ordem de serviço para a reforma da praça Antônio Gueiros e que tenhamos uma praça que atenda a família, que precisa usufruir de um espaço de lazer”, disse o prefeito.

Os serviços estão orçados em R$ 285 mil, com prazo de execução de 90 dias e se iniciam na próxima semana.

Moradora do conjunto Antônio Gueiros há 20 anos, Diomeia Santos, 57, já imagina como o espaço será utilizado. “Ficamos felizes em saber que esse local será exclusivo para o nosso lazer e encontro das famílias”, destacou a moradora.

Outra obra autorizada foi da praça Odézio Mozart, localizada na alameda 15 do conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro. O local receberá a instalação de quadra de esporte e playground, reforma da Academia ao Ar Livre, além de outras melhorias, o que animou a moradora do conjunto, a comerciante Loiana Santos, de 39 anos. “É um local de amplo espaço e que pode reunir crianças, idosos e famílias em geral para lazer e exercícios físicos”, disse.

Pavimentação – Além da assinatura para obras em logradouros, Zenaldo autorizou o serviço de saneamento na rua Liberdade, entre as avenidas Centenário e Transmangueirão, no bairro do Benguí.

“A via vai receber serviços de pavimentação asfáltica, com início previsto para a próxima sexta-feira”, anunciou o prefeito.

Serão realizados serviços de drenagem, pavimentação e sinalização. O prazo de execução é de 60 dias, com obras orçadas em R$ 191 mil.

Por: Victor Miranda