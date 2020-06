Prefeitura anuncia obras no bairro de Canudos e no conjunto Eduardo Angelim

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, seguindo o cronograma de obras pela cidade, autorizou o início de obras de pavimentação e instalação de praça por meio de ordem de serviço (OS) assinada na noite desta segunda-feira, 22.

A primeira autorização foi para a pavimentação da travessa Juvenal Cordeiro, entre as avenidas Cipriano Santos e Gentil Bittencourt, bairro de Canudos. A via receberá a revitalização da malha viária. O serviço está orçado em R$ 161 mil e tem prazo de entrega de 30 dias. A obra será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

“Estamos entregando a ordem de serviço do asfaltamento da travessa Juvenal Cordeiro, no bairro de Canudos, para iniciar a obra esta semana”, anunciou Zenaldo.

Para a autônoma Suzana Costa, de 53 anos, que participou da assinatura da OS, os moradores serão os maiores beneficiados com o serviço. “Esse benefício é para todos os moradores da nossa travessa. Tudo vai melhorar, o acesso dos veículos, a caminhada dos pedestres, entre outras coisas”, disse.

Praça – A outra autorização foi para a obra da praça do conjunto Eduardo Angelim, localizada na rua 7 de Abril, no Parque Guajará.

“Dentro do nosso programa de praças em Belém, acabamos de assinar a ordem de serviço para a praça do Eduardo Angelim. A partir de agora, nós teremos uma bela praça no conjunto”, afirmou o prefeito.

O prazo de execução da obra é de aproximadamente 90 dias, com os serviços orçados em R$ 320 mil e início previsto para esta semana. O trabalho será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

O novo logradouro terá brinquedos para as crianças, academia ao ar livre, quadra de futebol, mesa de jogos, paisagismo e outros benefícios. Morador há 23 anos do conjunto, o vigilante Manuel Corrêa, 53 anos, comemorou a instalação da praça. “As comunidades do Eduardo Angelim estão comemorando a instalação dessa praça. Este benefício vai levar lazer, cultura, diversão e esporte para os moradores”, disse, animado.