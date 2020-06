Prefeitura autoriza retorno às atividades físicas individuais

A Prefeitura de Belém publicou na noite desta sexta-feira, 19, decreto alterando o de nº 96.340, de 25 de maio, que dispõe sobre as medidas de distanciamento social controlado. Entre as alterações está a liberação das atividades físicas individuais praticadas em locais públicos e abertos. Classificadas como de baixo risco, as atividades individuais liberadas são a corrida de rua, bicicleta, remo olímpico, canoagem, skate, patinação, tênis e tiro olímpico, entre outras modalidades. O retorno à prática desses esportes vem com recomendações como a proibição de compartilhamento de equipamentos e materiais individuais, além do distanciamento mínimo exigido.

“O novo decreto do município retoma e libera as atividades de esportes individuais ao ar livre em Belém”, anunciou o prefeito Zenaldo Coutinho. O novo decreto também oficializa a retomada das atividades das agências de turismo e imobiliárias, que foram liberadas para funcionar desde esta sexta-feira.

Reunião – Também nesta sexta o prefeito Zenaldo Coutinho reuniu com representantes dos clubes de futebol profissional. Participaram do encontro os presidentes do Clube do Remo e Paysandu Sport Club, Fábio Bentes e Ricardo Gluck Paul, o diretor da Tuna Luso Brasileira, Eder Pisco, além do médico Flávio Freire, especialista em medicina esportiva, e o assessor técnico e médico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Raimundo Sena, que participou de forma remota. O tema do encontro foi a liberação dos treinos de futebol para os times profissionais, que estão parados há três meses. Foram discutidos os riscos da volta, o momento atual da pandemia na cidade e os protocolos de segurança que os times devem seguir, inclusive os clubes encaminharam as normas para avaliação dos infectologistas da Sesma. “Estamos empenhados em seguir todos os protocolos, como treinamentos individuais, a não utilização da academia e vestiário, além de outros cuidados”, comentou Fábio Bentes.

Com a entrega das normas de segurança as vigilâncias epidemiológica e sanitária do município vão analisar os documentos e na terça-feira, 23, o grupo volta a se reunir para uma definição. Porém os clubes já estão autorizados a iniciar os exames clínicos dos jogadores a partir da próxima semana.

“Ficou definido que até segunda-feira iremos analisar os protocolos sugeridos para a retomada dos treinos dos clubes profissionais da nossa cidade. Na terça vamos nos reunir e anunciar a decisão da administração municipal de acordo com a orientação médica”, disse o prefeito Zenaldo Coutinho ao final da reunião.

