Prefeitura começa obra de recuperação do muro de contenção da orla de Icoaraci

A orla de Icoaraci vai ganhar novo muro de arrimo com dois quilômetros de extensão, entre a praia do Cruzeiro e área de venda de artesanato. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) fez o levantamento das necessidades estruturais da contenção na orla e providenciou a licitação dos serviços.

O trabalho começou em maio, com a elaboração dos projetos básico e executivo. Nesta semana, começou a demolição das áreas danificadas. O investimento é de R$ 1,1 milhão, com prazo de execução de cinco meses.

Desde o fim do ano passado, a Prefeitura de Belém interditou o trecho por medida de segurança, depois de avaliar que vários pontos da orla foram comprometidos pela erosão, causada pela maré, com buracos e crateras na área usada para passeios.

O diretor de Obras Civis da Seurb, Reinaldo Leite, afirma que a obra resolverá os problemas no muro de contenção, com a recuperação da calçada ao longo dele e da rede de drenagem.

“O projeto da empresa do Paulo Brígido prevê a construção de reforço estrutural na base do muro, com fundação em concreto especial para esse tipo de fundação. O muro ficará um pouco abaixo do nível da base do existente, com a finalidade de estabilizar a estrutura do muro e conter a fuga do material arenoso”, explica o engenheiro.

Será executado ainda um novo sistema de drenagem com nova canaleta de concreto, tubulações de PVC e caixas coletoras de águas pluviais. “A finalidade dessa parte da obra é garantir a funcionalidade do sistema de drenagem das águas, que hoje se encontra comprometido”, detalha Reinaldo.

Ao longo de todo o muro, será reconstruído o novo calçamento em concreto armado, mantendo os tradicionais tijolos maciços de cerâmica. As escadarias de acesso à orla e o guarda-corpo metálico também serão recuperados.

Para o agente distrital de Icoaraci, Fábio Lúcio, o trabalho é um empenho em conjunto para revitalizar a orla da Vila Sorriso. “Trata-se de uma importante obra estruturante de recuperação do muro de arrimo, calçada e guarda-corpo na da parte de baixo de nossa orla, que é, há muito tempo, uma reivindicação da comunidade, agora atendida pela Prefeitura de Belém “, afirma.

Trapiche – A Seurb também está realizando a obra de revitalização do trapiche de Icoaraci. Dentre os serviços já executados estão a recuperação do guarda-corpo de concreto e ferro e do piso do trapiche; construção de um abrigo com bancos em alvenaria para passageiros; ampliação da plataforma de embarque em mais 40 metros quadrados em concreto; construção de quatro novas escadas; e pintura dos postes de iluminação.

Segue em andamento a construção de um novo prédio que abrigará os guichês de venda de passagens, área administrativa e banheiros e estão sendo finalizados os serviços na área de embarque.

Por Jaqueline Ferreira